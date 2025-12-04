Eskişehir'de 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada

- Eskişehir Odunpazarı'nda Oğuz Akçay'ın (30) hayatını kaybettiği motosiklet kazası meydana geldi.
- Motosikletiyle dönüş yapan bir araca çarpan Akçay, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nde feci bir kaza meydana geldi.
Kazada, Oğuz Akçay (30) idaresindeki 26 AJY 447 plakalı motosiklet, cadde üzerinde dönüş için manevra yapan H.K. (41) yönetimindeki 26 BZ 089 plakalı otomobile çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, motosiklet sürücüsü Oğuz Akçay yaralanarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Bugün toprağa verilen motosiklet sürücüsünün çarpma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Araca çarptıktan sonra hareketsiz yerde yatan Oğuz Akçay'ın kullandığı motosikletin metrelerce sürüklendiğini görüntülerde gözüküyor.