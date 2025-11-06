Eskişehir'de abartılı egzoz ile trafiğe çıktı: Sürücüye cezai işlem uygulandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir caddede 4 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, caddede seyir halinde olan abartılı egzozu bulunan bir otomobil, trafikteki sürücüleri ve vatandaşları rahatsız etti.

Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bahse konu araçta inceleme yapıldı.

İNCELEMEDE YAPILAN TESPİTLER

İnceleme esnasında araçta; plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretlerini bulundurmamak, araçta teknik değişiklik yapmak, abartılı egzoz bulunduğu tespit edildi.

ARACI TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Karayolları Trafik Kanunu'na uygun olmayan maddelerinden sürücü A.Ş. isimli şahsa gerekli cezai işlem uygulanırken, aracın trafikten menedildiği açıklandı.