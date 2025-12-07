Eskişehir'de arabada sızıp kaza yaptı: 3 saatlik uğraş sonunda uyandırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir'in Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bulvardaki trafik ışıklarında 34 KGY 960 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 26 ALK 617 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazanın fark edilmesiyle ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

DİREKSİYON BAŞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

Ekipler, kaza yapan sürücünün direksiyon başında hareketsiz halde bulunduğunu ve otomobilin kapılarının kilitli olduğunu gördü.

Polis ekiplerinin araç camına vurmasına ve ışık tutmasına tepki vermeyen sürücü için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

3 SAATİN ARDINDAN CAMI KIRILARAK UYANDIRILDI

Aracın kelebek camının pahalı olduğunu belirten ekipler, arka camı kırarak kapıları açtı.

3 saatlik çalışma soncunda araçtan indirilen şahsın direksiyon başında sızdığı tespit edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sürücü alkol kullanmadığını iddia etse de yapılan kontrolde 0.71 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.