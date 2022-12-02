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    Eskişehir'de barlar sokağında testereyle kavga: 3 tutuklama

    Barlar sokağında iki grup arasındaki çıkan silahlı, testereli kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 02.12.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 16:09
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    Eskişehir'de barlar sokağında testereyle kavga: 3 tutuklama

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 22 Kasım'da, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma çıktı.

    Şüpheli A.G. belinden çıkardığı tabanca ile R.A. ve kardeşi Ş.A.'yı bacaklarından vurup yaraladı ve yanındaki arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

    Yaralanan kardeşler ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Şüpheliler tespit edildi

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı tespit edilen A.G., K.B. ve İ.D. olduğunu tespit etti.

    Eskişehir'deki kavgaya elinde testereyle koşarak katıldı VİDEO

    3 zanlı tutuklandı

    Kısa sürede yakalanan 3 şüpheli ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    O anların görüntüsü çıktı

    Yaşanan kavgayla ilgili bir yeni gelişme yaşanırken kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde, şüphelilerin kavga ettiği bu sırada diğer gruptan olan şüphelilerden birinin elinde motorlu testere ile olay yerine geldiği, diğerinin ise bir eğlence mekanından çıkarken elindeki tabancayla ateş ettiği anlar yer aldı.

    Soruşturma sürüyor

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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