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İHA

Eskişehir'in en kalabalık bölgesi olan ve halk arasında ‘Barlar Sokağı' olarak bilinen Vural Sokak'ta, iki grup arasında tartışma çıktı.

Sebebi bilinmeyen tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüştü.

BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Kavgada 19 yaşındaki K.G. isimli erkek şahıs, S.Ç. isimli şahıs tarafından karın bölgesinden bıçaklanarak yaralandı.

Kavganın ardından 2 kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı K.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirtilen 3 şahsı ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.