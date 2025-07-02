Eskişehir’de KADES'ten yardım isteyen kadının evi kurşunlandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile yardım istedi.

Polis ekipleri adrese doğru yoldayken beyaz renkli TOFAŞ marka bir araç, kadının bulunduğu evin önüne yaklaştı.

EVE ATEŞ AÇTI

Araç içindeki Ç.O. isimli erkek şahıs, ikamete pompalı tüfekle ateş açtı.

Eve kurşunların isabet etmesi sonucunda camlar kırıldı.

Büyük panik yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

SALDIRGAN YAKALANDI

KADES ihbarı ve mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede eve 4 kurşun isabet ettiğini belirledi. Ayrıca, yerde 6 adet kovan bulundu.

Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından müştekiler, ilgili polis merkezlerine götürüldü. Öte yandan, ikamete ateş açan şüphelinin olayı gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra yakalandığı öğrenildi.

BABASINI SUÇLADI

Olayın ardından bölgeye gelen kadının oğlu, sakinliğini koruyamadı.

Saldırıyı yaptığını tahmin ettiği babasına karşı öfkeli olduğunu dile getiren genç adam, babasına tehditler yağdırdı.