Eskişehir'de kaldırımlar otoparka döndü! Vatandaş isyanda...

İHA
Eskişehir'in kaldırımları araçların otoparkına döndü.
Özellikle Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Safiyet Sokak’ta kaldırımlara birden fazla aracın park edildiği görüldü.
Bilinçsizce yapılan park yüzünden yoldan geçen vatandaşlar zor anlar yaşarken, ilerlemek için güzergah değiştirdi.
Vatandaşlar canından bezdi
Vatandaşlar, sıkıntı yaşadıkları için kaldırımın üzerine araçlarını park eden bilinçsiz sürücülere tepki gösterdi.
Bilinçsiz yapılan parktan dolayı rahatsız olduğunu dile getiren mahallesi sakinleri, bu bilinçsizliğin herhangi bir kazaya sebebiyet verebileceğini dile getirirken, yetkililerin bu duruma bir an önce el atmasını talep etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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