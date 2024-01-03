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Eskişehir'de kaldırımlar otoparka döndü! Vatandaş isyanda...

Eskişehir'de kaldırımlar otoparka döndü! Vatandaş isyanda... Bazı araçların, otopark yerine yayalar için yapılan kaldırımlara park edilmesi vatandaşları canından bezdirmeye başladı.