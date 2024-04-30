Muğla'da sahile beyaz kum döken işletmeye ceza Bodrum ilçesinde, sahile beyaz kum döken işletmeye idari cezai işlem uygulandığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi Demirbükü mevkiinde, villaların olduğu bir sitenin önündeki sahile beyaz kum dökülerek iş makinesiyle serildiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

106 bin lira ceza kesildi

Kumu döktüğü belirlenen işletmeye, kabahatler kanununun ilgili maddesi gereğince 106 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca kumun kaldırılması için de işletmeye iki gün süre verildiği öğrenildi.