Eskişehir-Ankara Çevre Yolu Şeker Mahallesi mevkiinde polisten kaçarken üst geçitten atladı.
Polis ekipleri, yaya olarak dolaşan Ahmet Hakan Ş.’yi (23) durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi.
Bu sırada Ahmet Hakan Ş., koşarak Çevre Yolu Kartal Kavşağı'ndaki üst geçitten atladı.
OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Seyir halindeki 26 AEB 114 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Yaralanan Ahmet Hakan Ş., çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
AĞIR YARALANDI
Narkotik suçlardan kaydı olduğu belirtilen Ahmet Hakan Ş.’nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Ahmet Hakan Ş.’nin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü ise uzun süre yaşadığı şoku atlatamadı.
SÜRÜCÜ BABASINA SARILDI
Sürücü, kazayı duyup olay yerine gelen babasına sarıldı.
Olay nedeniyle Eskişehir-Ankara Çevre Yolu'nda trafik tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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