Eskişehir'de tarihi eser kaçakçıları yakalandı

İHA

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde şüpheli 2 şahsın tarihi eser bulundurduğu ve satmak amacı ile müşteri aradığı bilgisini alan ekipler, harekete geçti.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet altın sikke, 1 adet gümüş sikke, 33 adet bronz sikke ve 2 adet obje ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli şahıslar hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.