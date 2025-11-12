Eskişehir'de tepki çeken olay: Ters yönden gelen otomobil ambulansın ilerlemesini engelledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir'de İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddialara göre, bir otomobil, sokağa ters yönden girdi.

Plakası bulunmayan otomobilin sokağa ters yönden girdiği sırada, aynı sokak üzerinde bir ambulans da ilerlemek üzereydi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN İŞİNE ENGEL OLDU

Duyarsız ve plakasız bir şekilde otomobil kullanan şoförün bu davranışı, sağlık görevlilerin işine engel oldu.

Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Bir süre aksayan trafik, çevre esnafı ve yol üzerindeki sürücülerin çabaları ile giderildi.