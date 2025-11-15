Eskişehir’de yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

- Eskişehir'de bir apartmanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
- Dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
- Yangın, televizyon kaynaklı olup, olay Aziz E.'nin ölümünün gerçekleştiği site ile aynı sitede meydana geldi.
Eskişehir Yenidoğan Mahallesi 1. Dökümcüler Sokak'ta, bir apartmanın 1. katındaki dairede televizyon kaynaklı yangın çıktı.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye polis ve 3 itfaiye ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
ANNE İLE OĞLU DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sırasında dumandan etkilenen anne ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
İLAÇLAMADAN ÖLEN KİŞİNİN OTURDUĞU SİTE
Olayın, tahtakurusu ilaçlamasının ardından Aziz E. (69) isimli şahsın ölü bulunduğu ev ile aynı sitede gerçekleştiği öğrenildi.