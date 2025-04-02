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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü, İzmir'de trafik kazasında öldü

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü, İzmir'de trafik kazasında öldü Seferihisar ilçesinde yol kenarında yürürken bir kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.