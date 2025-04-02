İzmir'in Seferihisar ilçesinde öğle saatlerinde yaya olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a, Talip B. (75) yönetimindeki kamyonet çarptı.
Metrelerce savrulan Kayhan yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Mustafa Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tedaviye alınan Mustafa Kayhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
FİRARİ SÜRÜCÜ YAKALANDI
Kaza yerinden kaçan sürücü Talip B. ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.
Alkolsüz olduğu belirlenen Talip B., gözaltına alındı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
MARKET ALIŞVERİŞİNE GİDERKEN ÖLDÜ
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Bayram tatili dolayısıyla Seferihisar'a gelen Kayhan'ın, eşi Mehtap Kayhan'la birlikte market alışverişine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Otopsi tamamlanınca ailesine teslim edilecek olan Kayhan'ın cenazesinin memleketi Diyarbakır'da toprağa verileceği öğrenildi.
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