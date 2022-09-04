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    Etiler'de intikam için 18 yaşındaki genci öldürdü

    Etiler’de eczane kalfası 18 yaşındaki gencin husumetlisi tarafından vurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2022 - 12:25
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    Etiler'de intikam için 18 yaşındaki genci öldürdü

    Beşiktaş Etiler’de meydana gelen olayda, sokaktaki bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Burak Arat ilaç siparişini götürmek için iş yerinden çıktığı esnada yanına husumetlisi olan bir şahıs geldi.

    Şahıs ile konuşma bahanesiyle dışarıya çağırdığı genç arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan şahıs, silahını çıkartarak gence doğrultup, kaçan genci kovalayarak silahla arkasından 5 el kurşun yağdırdı.

    Saldırının ardından saldırgan kendisini bekleyen beyaz renkli plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, sırtından 3 isabet alan genç kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Olayın ardından sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Burak Arat

    Saldırganların kimliği tespit edildi

    Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı, yapılan çalışmalar sonucunda plakasız beyaz bir motosikletle gelen ve kaçan kasklı şahısların kimlikleri tespit edildi.

    Sokak ortasında cinayet VİDEO

    İntikam cinayetine kurban gitti

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Öldürülen gencin birkaç gün önce Şişli Kuştepe’de silahla bir kişiyi yaraladığı belirlendi. Yaralanan gencin ağabeyinin intikam almak için plan yaparak Burak Arat’ı öldürdüğü tespit edildi. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

    Burak Arat

    Burak Arat

    Burak Arat


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