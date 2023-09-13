Fatih'te motosikletten düşerek otobüsün altında kalan hamile kadın kurtarılamadı İETT otobüsüne çarpan motosikletin arkasında bulunan 4.5 aylık hamile kadın, kaza şiddetiyle otobüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Fatih'te korkunç bir kaza yaşandı.

Topkapı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yasin L. kontrolündeki motosiklet, bilinmeyen nedenle İETT otobüsüne çarptı.

Hamile kadın otobüsün altında kaldı

Kazada motorun arkasında yolculuk yapan kadın, İETT otobüsünün altında kaldı.

Öte yandan ağır şekilde yaralanan kadının 4.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Tedavi altına alındı

Olayı gören vatandaşlar emniyet, sağlık ve itfaiye ekibine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaralı kadını aracın altından çıkardı. Çıkarılan hamile kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

Acı haber geldi

Hastaneye kaldırılan hamile kadından kötü haber geldi.

Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)