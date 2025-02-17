Fatih'te SPA merkezi yapılan 1500 yıllık tarihi sarnıç mühürlendi

DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yakınında bulunan dünyaca ünlü bir otelin altındaki spa merkezi, tarihi bir sarnıcı izinsiz bir şekilde spa ve masaj salonu olarak kullandığı ortaya çıktı. Sarnıcın içine eklenen havuz ile işletme, alt katlarda oluşturduğu özel bölmeli masaj salonlarında, kişi başına 200 euro karşılığında müşterilerine masaj ve havuz hizmeti sunduğu iddia ediliyor. Tarihi yapının restorasyon projesine aykırı yapılan müdahaleler, yapının özgünlüğünün bozulmasına yol açtı.

BAKANLIK 2022'DE İNCİLEMEYE ALDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, gelen şikayetler üzerine 2022 yılında söz konusu alanda inceleme başlattı. Bakanlık, 15 Kasım 2022’de alınan kurul kararıyla, tarihi yapıya zarar veren eklentilerin 6 ay içinde kaldırılmasını istedi. Ancak istenen düzeltmeler yapılmadığı için, 26 Aralık 2023'te suç duyurusunda bulunuldu. 31 Aralık 2024’te Bakanlık, Fatih Belediyesi'nden sarnıçtaki ihlalleri ve onaylı projeleri içeren detaylı bir rapor talep etti. Hazırlanan inceleme raporunda, tarihi yapının izinsiz müdahalelerle zarar gördüğü belirlendi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Tüm uyarılara rağmen faaliyetlerine devam eden işletme, Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.