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    Fatih'te, Topkapı alt geçidinde 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Muhammet Tunahan Ataş idaresindeki otomobil ile Selman Çiçek yönetimindeki otomobil, Topkapı alt geçidinde çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 12.08.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 14:26
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    Fatih'te, Topkapı alt geçidinde 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    İstanbul’un Fatih ilçesinde, saat 12.00 sıralarında Topkapı alt geçidinde seyir halinde olan Muhammet Tunahan Ataş (22) idaresindeki otomobil ile Selman Çiçek (25) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

    Çarpmanın şiddeti ile Muhammet Tunahan Ataş'ın kullandığı otomobil takla atarken, Çiçek'in kullandığı otomobil duvara çarparak durabildi.

    Kazada, otomobillerde bulunan 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

    Kaza nedeni ile alt geçidin tek şeridi trafiğe kapatıldı.

    Fatih te, Topkapı alt geçidinde 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı #1

    OTOMOBİLLER ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

    Trafik akışı, polis tarafından kontrollü olarak sürdürüldü.

    Kullanılamaz hale gelen otomobiller, kaza yerinden çekici ile kaldırıldı.

    Fatih'te, Topkapı alt geçidinde 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı VİDEO

    Fatih te, Topkapı alt geçidinde 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı #2

    Fatih te, Topkapı alt geçidinde 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı #3

    Fatih te, Topkapı alt geçidinde 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı #4

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