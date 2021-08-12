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- Fatih'te, Topkapı alt geçidinde 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Fatih'te, Topkapı alt geçidinde 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
- DHA
- 12.08.2021 - 14:17
- Güncelleme : 12.08.2021 - 14:26
İstanbul’un Fatih ilçesinde, saat 12.00 sıralarında Topkapı alt geçidinde seyir halinde olan Muhammet Tunahan Ataş (22) idaresindeki otomobil ile Selman Çiçek (25) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpmanın şiddeti ile Muhammet Tunahan Ataş'ın kullandığı otomobil takla atarken, Çiçek'in kullandığı otomobil duvara çarparak durabildi.
Kazada, otomobillerde bulunan 1'i kadın 4 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeni ile alt geçidin tek şeridi trafiğe kapatıldı.
OTOMOBİLLER ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI
Trafik akışı, polis tarafından kontrollü olarak sürdürüldü.
Kullanılamaz hale gelen otomobiller, kaza yerinden çekici ile kaldırıldı.
Fatih'te, Topkapı alt geçidinde 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı VİDEO