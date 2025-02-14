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DHA

Birçok kez ahlaksız ve uygunsuz paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımı ile mide bulandırdı.

Taşkın, Sevgililer Günü'nde 400 bin TL karşılığı isteyenle 'akşam yemeği' yiyebileceğini belirten bir paylaşımda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Tepki çeken paylaşım sonrası hareket geçildi.

Fenomen Taşkın, paylaşımından ötürü 'müstehcenlik' suçundan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

"ÜCRET 400 BİN TL"

Merve Taşkın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400 bin TL.



Özelliklerim:

Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın.

"MÜTEVAZIYIMDIR"