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Sosyal medyada lüks yaşantısıyla dikkat çeken Dilan Polat'ın mal varlığı ve para kaynağı inceleme altına alındı.

MASAK hazırladığı raporda, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili ENsonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan avukat Feyza Altun, Dilan Polat ve eşinin hakkındaki incelemenin daha büyük bir suç şebekesini açığa çıkartabileceğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Savcılığa sevk edilecekler"

Gençlerde şu algı yaratılıyor: Sosyal medyada çok takipçin olursa, böyle story'ler çekersen, gösterişler yaparsan bu hayatı yaşayabilecek konuma gelirsin diyor.



Gazeteciler 3 gündür MASAK raporunu yazıyor. Bu zamana kadar Dilan Polat ve eşinden hiçbir tekzip gelmedi. Naylon faturalar, işlemeyen şirketler.. Savcılığıa sevk edilecekler. Dosya zaten savcılıkta bildiğim kadarıyla. Sahte fatura düzenlemenin cezası 3-6 yıl.



Başka bağlantılar, daha karanlık yerlere gidiyorsa yargı gereğini yapacaktır. Organize bir suç şebesenin olduğunu düşünüyorum. Bizim üzerimizden prim yapıyorsunuz dedikçe de ben konuşmaya devam edeceğim.



Bu ülkede birçok kişi ve şirket, vergi usul kanununa muhalefetten yargılanmıştır, ceza almıştır ya da beraat etmiştir. Peki bir güzellik salonu, bir iş yeri neden taranır?