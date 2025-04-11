İHA
Gaziantep ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü Remzi S., Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına daldı.
5 YARALI
Feci kazada araçta bulunan 2 kişi ile durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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