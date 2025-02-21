Gaziantep'te 16 suç kaydı bulunan firari yakalandı

İHA
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar neticesinde yağma, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 16 ayrı suç kaydı ve hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıs, yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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