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İHA

Gaziantep’tin Şehitkamil ilçesinde plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen seyir halindeki bir hafif ticari araç ile başka bir araç çarpıştı.

Kaza sonrası savrulan araçlardan biri aydınlatma direğine çarparak durabildi.

YARALANAN 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.