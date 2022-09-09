Gaziantep’te 500 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şahıs tutuklandı

Gaziantep’te 500 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şahıs tutuklandı

500 bin TL'lik ziynet eşyası çalan M.E.A. isimli şüpheli şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep'in Osmangazi Mahallesi'nde hırsızlık olayı yaşandı.

Bir ikamette meydana gelen 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalınması olayının ardından Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Ekiplerin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda, M.E.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Tutuklandı

İHA'nın haberine göre; çalınan ziynet eşyalarının bir kısmını da ele geçiren ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Şüpheli, hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi ve tutuklandı.



