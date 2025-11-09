Gaziantep'te arızalanan araca yardım etmek için inen genç, araba çarpması sonucu can verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde acı olay...

Alper Furkan Fırat, yol kenarında arızalanan bir araca yardım etmek için otomobilini durdurarak indi.

OTOMOBİL ÇARPTI

Bu sırada seyir halindeki bir başka araç, Fırat'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı.

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Kazayı fark etmeyen diğer araç sürücüleri ise duramayınca zincirleme kaza oldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede 21 yaşındaki Alper Furkan Fırat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Fırat'ın cansız bedeni, burada yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.