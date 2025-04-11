DHA
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uygulama yapan ekipler, plakası açıklanmayan otomobili durdurmak istedi.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle İpekyolu’nda ters yöne girdi.
YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, takip ettikleri aracı, çarparak durdurdu.
Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan şüphelilerin kaçma anı kamerayla görüntülerdi.
Görüntülerde, otomobilin ters şeritten gidip karşıdan gelen sürücülere zor anlar yaşatması ile polis aracının takibi yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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