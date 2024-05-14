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Gaziantep'te eşini öldürüp oğlu ve damadını yaralayan adam kamerada

Gaziantep'te eşini öldürüp oğlu ve damadını yaralayan adam kamerada Henüz bilinmeyen bir nedenle aile arasında çıkan kavgada eşini öldürüp damadı ve oğlunu yaralayan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının sokak ortasında silahla gezdiği görüntüler ortaya çıktı.