Gaziantep'te aile faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı.
Şehitkamil ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle aile arasında çıkan kavgada Halil Ö. isimli şahıs, eşi Zeynep Ö.'yü öldürüp, 15 yaşındaki oğlu İ.E.Ö ve damadı Hanifi Bozkurt'u yaraladı.
Tutuklandı
Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından tutuklanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sokak ortasında elinde silahla dolaştı
Son olarak Halil Ö.'nün cinayet sonrası elinde tüfekle sokak ortasında dolaştığı görüntüler ortaya çıktı.
Yaralı damadını seslenerek aradı
Mahalle sakinlerinin cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, Halil Ö'nün silahla sokakta yaralı olarak olay yerinden kaçan damadı Bozkurt'u seslenerek aradığı, Bozkurt'un ise bir otomobilin arkasında yaralı şekilde saklandığı ve Halil Ö'nün polis ekiplerine teslim olduğu anlar yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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