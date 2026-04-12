Galatasaray - Kocaelispor - CANLI SKOR

GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-0 KOCAELİSPOR

15' Kocaelispor'da Ahmet Oğuz, orta sahadaki serbest vuruşta topu doğrudan ceza sahasına gönderdi. Smolcic'in kafa vuruşu etkili olmadı ve bu top dışarıya gitti.

14' Kocaelispor'da orta sahada topu alan Keita, İlkay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, faulü gösterdi. Galatasaraylı oyuncular, bu karara tepki gösterdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kenarda dördüncü hakeme itiraz etti.

13' Galatasaray, Kocaelispor karşısında oyunun ilk bölümlerinde en uçta Barış Alper Yılmaz ile tehlike yaratmaya çalışıyor.

12' Galatasaray tehlikeli geldi. Gelişen atakta Gabriel Sara, sol çaprazda topla buluştu. Sara'nın ceza sahası içine gönderdiği topa Barış Alper Yılmaz dokunamadı.

11' Ahmet Oğuz'un yerden kalkmasının ardından oyun yeniden başladı. Uğurcan Çakır, gelen topu direkt ileriye gönderdi. Ceza sahasında topu alan Barış Alper, rakibinden sıyrılmak isterken top dışarıya gitti. Hakem Oğuzhan Çakır, autu gösterdi.

10' İlkay'ın müdahalesiyle yerde kalan Ahmet Oğuz, hakem Oğuzhan Çakır'a faul itirazında bulundu.

10' Kocaelispor'dan Ahmet Oğuz, sakatlık geçirdi. Oyun bu dakikada kısa süreliğine durdu.

9' Galatasaray'da Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Ismail Jakobs'un arka direkteki kafa vurulu dışarıya gitti. Galatasaraylı oyuncular, korner olduğu yönünde hakem Oğuzhan Çakır'a itirazda bulundu.

9' Galatasaray'da serbest vuruş için topun başına Gabriel Sara geçti.

9' Galatasaray, sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

8' Gelişen Galatasaray atağında Abdülkerim, sol kanattan topla birlikte ilerlemek istedi ancak Serdar Dursun araya girdi. Galatasaray, taç atışı sonrası atak yönünü değiştirdi. Sağ kanatta topu alan Sacha Boey, Rivas'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

7' Karşılaşma ilk dakikalarda daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor.

6' Galatasaray, Serdar Dursun'un elle oynadığı top sonrası kazanılan serbest vuruşu pasa kullandı. Daha sonra gelişen atakta Sane'nin ceza sahası içindeki Torreira'ya pasını, Uruguaylı futbolcu oyun alanında tutamadı.

5' Galatasaray savunmasının arkasına gönderilen topta Serdar Dursun, topu kontrol etti. Hakem Oğuzhan Çakır, Serdar'ın topu elle aldığını işaret etti ve topu Galatasaray'a verdi.

5' Kocaelispor, Galatasaray karşısında ilk dakikalarda özellikle sağ kanadı kullanmaya çalışıyor.

4' Kocaelispor'da uzun kullanılan serbest vuruşta top sağ kanattaki Agyei'ye geldi. Bu top Galatasaray'dan dışarıya gitti. Ahmet Oğuz'un sağdan kullandığı taç atışını Galatasaray savunması karşıladı.

3' Galatasaray, rakip yarı sahanın ortasından serbest vuruş kazandı. Kazanılan serbest vuruşta Sara'nın ceza sahasına ortasını Serdar Dursun karşıladı ve topu uzaklaştırdı. Daha sonra topu alan Agyei, kendi yarı sahasında yerde kaldı.

3' Galatasaray karşılaşmaya baskılı başlayan taraf oldu.

2' Galatasaray tehlikeli geldi. Galatasaray, karşılaşmanın ikinci dakikasında etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Sacha Boey'un ortasını savunmadan Smolcic karşıladı.

1' Kocaelispor'un baskısının ardından Galatasaray ön alanda baskı yaparak topu kazanmaya çalıştı.

1' Maç başladı.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan maç, saat 20.00'de başladı.

Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. VAR koltuğunda ise Adnan Deniz Kayatepe oturuyor.

İLK MAÇI KOCAELİSPOR KAZANMIŞTI

İki takım arasında Kocaeli'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER