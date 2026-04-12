CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İZBETON A.Ş. üzerinden yürütüldüğü belirtilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un arasında bulunduğu 9 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dahil 9 şüpheli 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve ‘Zimmet' suçlamalarından tutuklandı.

KOOPERATİF, İHALELER VE MİLYONLUK FARKLAR

İzmir’de yürütülen İZBETON merkezli soruşturma kapsamında, kooperatif yapılanması, ihale süreçleri ve mali kayıtlara ilişkin çarpıcı iddialar, Ümit Erkol'un tutuklanmasıyla bir kere daha gündeemde.

Dosyada, Ümit Erkol’un da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin, kooperatif yönetimindeki rolü ve karar süreçlerindeki etkisi mercek altına alındı.

KOOPERATİF YÖNETİMİNDE AKTİF ROL

Soruşturma dosyasına göre Erkol’un, 16 Ocak 2022 ile 28 Haziran 2024 tarihleri arasında S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı belirtildi.

Bu süreçte, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve diğer yöneticilerle birlikte alınan kararlarda yer aldığı değerlendiriliyor.

Dosyada, Erkol’un; Serdar Deniz, Pakize Kavak ve Emre Pınar Kılıç ile birlikte, kooperatifin zarara uğratıldığı öne sürülen yönetim yapısının içinde bulunduğu belirtiliyor.

İHALE SÜREÇLERİNDE "BAĞLANTILI FİRMA" İDDİALARI

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri ise ihale süreçleri. İddialara göre, alınan tekliflerden birinin Erkol’un oğlu Fırat Erkol’a ait ARES firmasından geldiği belirtildi.

Bu durumun, ihale süreçlerinde serbest rekabet yerine bağlantılı şirketlerin öne çıkarıldığı yönünde bulgu oluşturduğu ifade ediliyor.

MİLYONLARCA LİRALIK AÇIKLANAMAYAN FARKLAR

Mali bilirkişi raporlarına göre kooperatif hesaplarında ciddi tutarsızlıklar tespit edildi. Buna göre; 2022 yılında 178 bin TL’yi aşan fark, 2023 yılında 14,1 milyon TL’yi aşan fark, 2024 yılında 14,1 milyon TL’ye yakın fark var.

Bu dönemlerin tamamında Erkol’un yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilirken, 31 Aralık 2023’te kasa hesabından yapılan ve belgelendirilemeyen nakit çıkışlar da dikkat çekiyor.

SORUŞTURMA KOOPERATİF YÖNETİMİNİN ŞİKAYETİ İLE BAŞLADI

Soruşturma, 27 Kasım 2024’te kooperatifin yeni yönetiminin savcılığa sunduğu şikayet dilekçesiyle başladı. Dilekçede, eski yönetim ile İZBETON ve önceki belediye yönetimi arasında hukuka aykırı işlemler yapıldığı öne sürüldü.

Dosyada ayrıca, üyelerin “belediye güvencesi” algısıyla sisteme dahil edildiği, inşaatların mevzuata aykırı şekilde yürütüldüğü ve kooperatifin zarara uğratıldığı belirtildi.

İZBETON üzerinden yapılan sözleşmelerin mevzuata aykırı olduğu, bazı firmalara ayrıcalık tanındığı ve yeterliliği sınırlı şirketlerin büyük projelere dahil edildiği de öne sürülen başlıklar arasında.

VİLLA VE DAİRE DAĞILIMINDA DA AYRICALIK YAPILDI

Soruşturma kapsamında, konut dağılımında bazı yöneticilere ayrıcalık sağlandığı, ödeme kolaylıkları tanındığı ve denetim mekanizmalarının etkisiz bırakıldığı da raporlara yansıdı.

İZBETON MAĞDURLARI NE DİYOR?

Soruşturma için şikayet dilekçesi verildiğinden bu yana mağdurların haklarını savunmak için çaba gösteren Kooperatif Başkanı Ali Alpyavuz, projede ilerlemenin yüzde 10 seviyesinde kaldığını belirterek, inşaatın tamamlanması için kişi başı yaklaşık 8,5 milyon TL talep edildiğini söyledi.

Sorunun çözülmesini istediklerini dile getiren Alpyavuz şunları kaydetti:

Olayın hiçbir zaman siyasi tarafında olmadık. Olmak da istemiyoruz. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki, maalesef belediye bu sorunu çözemiyor. Ya çözmek istemiyor ya çözemiyor. Günün sonunda da biz bu manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Bu manzarayla karşı karşıya kaldığımız için de Bakanlık mı müdahale edecek bu işe yoksa CHP Genel Merkezi bir çözüm bulup, bize mi ulaşacak bilmiyorum ama bu enkazın kaldırılmasını, üyelerin mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.

EMEKLİ İKRAMİYESİNİ PROJEYE YATIRDI

Projeye birikimlerini yatıran vatandaşlar ise mağduriyetlerini dile getirdi. Emekli Hatice Koçak, yıllarca biriktirdiği parayla ev sahibi olmayı beklerken kirada yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

İnşaatın kısa sürede tamamlanacağını düşünerek kiraya çıktığını belirten Koçak, "Bu kiralara dayanabileceğim zaten benim bir yıl gibiydi. Buraya geleli şu anda iki yıl oldu. Geldiğim günden beri hiçbir ilerleme kaydedemedik. Amacımız siyasi değil. Sonuçta biz evimize kavuşmak istiyoruz. Yıllarımın birikimini buraya yatırdım bir evim olsun diye ama ilerleme kaydedilmiyor." ifadelerini kullandı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DEVRALSIN

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu ise projenin yıllardır tamamlanamadığını belirterek, sürecin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından devralınmasını talep etti.

Sürecin yönetimi için çeşitli girişimlerde bulunduklarını dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

Bu iş 2011 yılında başlarken bekardım. 2012 yılında evlendim, 12 yaşında bir çocuğum var. Çocuğumun da göremeyeceğini düşünüyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Büyükşehir Belediyesinden umudumuz kalmadı. O yüzden bu işi bir an önce Çevre Şehircilik Bakanlığının devralmasını istiyoruz. Daha önce girişimiz oldu ama lakin İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgilenmediği, teknik olarak bir iş yapmadığı için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı devreye girmedi. Bizim buradaki isteğimiz bugün yapılan tutuklamalar, usulsüzlükler var iken Bakanlık artık beklemede kalmasın.