Gaziantep'te eski eşini bıçaklayarak öldürdü

DHA
Bir kadın daha cinayete kurban gitti...
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Mahmut Kürkçü ve boşandığı eşi Necla Özbiber arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Bunun üzerine Kürkçü, eski eşi Özbiber'i bıçakladı.
3 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi.
Kontrolde, Nejla Özbiber'in hayatını kaybettiği belirlendi.
3 çocuk annesi Özbiber’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI
Olayın ardından kaçan Mahmut Kürkçü’nün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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