Gaziantep'te gençler köpek saldırısından aracın üzerine çıkarak kurtuldu Gaziantep'te 2 genç, yolda yürüdükleri esnada kendilerine saldırmak isteyen köpekten park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu. O anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Türkiye'de son günlerde gündemi en çok meşgul eden konuların başında sokak köpekleri geliyor.

Gündemi meşgul eden köpek sorunu ile alakalı uyutma, kısırlaştırma, sahiplendirme ve barınak önerileri ön plana çıkarken Gaziantep'te güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntü ise dikkat çekti.

Saldırgan köpekten aracın üzerine çıkarak kurtuldular

Kentte, dün sabah erken saatlerde 2 genç yolda yürüyordu.

O esnada çevredeki başıboş bir köpeğin saldırısına uğradılar.

Gençler, kendilerine saldırmak isteyen köpekten park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu.

Bir süre sonra uzaklaştı

Gençlere saldırmak isteyen köpek ise bir süre araç etrafından döndükten sonra bölgeden uzaklaştı.

O anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)