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Gaziantep'te izinsiz yolculuk yapan 339 düzensiz göçmene 2 milyon 178 bin TL ceza

Gaziantep'te izinsiz yolculuk yapan 339 düzensiz göçmene 2 milyon 178 bin TL ceza Düzensiz göç kapsamında düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen göçmenlere yardım eden 3 şüpheli yakalanırken izinsiz seyahat eden 339 göçmene 2 milyon 178 TL idare para cezası uygulandı.