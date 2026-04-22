Ülke genelinde yağışlı ve serin günler devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre, bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları etkili olmaya devam edecek.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava, özellikle iç kesimler, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da hakimiyetini sürdürecek.

Kuzeybatı ve batı bölgelerde ise daha az yağışlı, yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLAR BEKLENİYOR

Bugün ülkenin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Özellikle güneybatı, batı iç kesimler ve doğu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Bazı kıyı ve iç bölgelerde sıcaklıklar 15-20 derece bandında seyrederken, yüksek kesimlerde daha düşük değerler görülüyor.

Yağışlı havanın batıdan doğuya doğru ilerleyeceği öngörülüyor.

YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK

Perşembe günü yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve güney bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların genel olarak serin, mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Cuma günü yağış miktarının ve şiddetinin bazı bölgelerde azalması bekleniyor.

Özellikle kuzeydoğu, iç kesimler ve doğuda yer yer gök gürültülü sağanakların devam edeceği tahmin ediliyor.

Batı ve kuzeybatıda daha az bulutlu bir hava öngörülüyor.

SICAKLIKLAR KADEMELİ OLARAK YÜKSELECEK

Cumartesi günü yağışların azalması ve güneşli havanın etkili olması bekleniyor.

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da hala gök gürültülü sağanakların etkili olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların hafif şekilde yükselmeye başlayacağı ancak genel olarak serin havanın hakimiyetini sürdüreceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE YAĞMURA DOYACAK

Haftanın son gününde yağışlı alanların daha çok kuzey ve doğu kesimlerde artması bekleniyor.

Güney ve batı bölgelerde parçalı bulutlu, yer yer güneşli bir hava öngörülüyor.

Bazı doğu illerinde gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.

