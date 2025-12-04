Gaziantep’te kaybolan 13 yaşındaki çocuk, Hatay’da bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi’nde yaşayan küçük kızdan, evinden ayrıldığı öğle saatlerinden sonra bir daha haber alınamadı.

Ailenin tüm aramalarına rağmen izine rastlanmayınca durum polis ekiplerine bildirildi. E.A.'nın son olarak başka bir çocukla sokakta yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturmaya dahil edildi.

HATAY VE GAZİANTEP POLİSİNDEN ORTAK ÇALIŞMA

İhbar sonrası harekete geçen Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma başlattı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde E.A.'nın yanında yer alan erkek çocukla birlikte Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde oldukları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla iki çocuk bulunurken, E.A. tamamlanan resmi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Yanındaki erkek çocuk A.Ç. hakkında ise yasal süreç başlatıldı.

"HER İKİ ÇOCUK DA SAĞLIKLI ŞEKİLDE BULUNDU"

Hatay Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2 Aralık 2025 tarihinde Gaziantep’te meydana gelen ve ulusal basına yansıyan ‘kayıp şahıs – çocuğun kaçırılması/alıkonulması’ olayıyla ilgili çalışmalar kapsamında, A.Ç.’nin annesinin Kırıkhan ilçesinde yaşadığı belirlenmiş, ikamette arama yapılmıştır. Çocukların gidebileceği yerler detaylı şekilde araştırılmıştır. 3 Aralık 2025 günü Antakya’dan Kırıkhan’a seyir halinde oldukları bilgisi üzerine gerçekleştirilen çalışma sonucu mağdure E.A. ile A.Ç. sağlıklı şekilde bulunmuştur.

Küçük kızın ailesi, kızlarının bulunmasının ardından büyük sevinç yaşadı.