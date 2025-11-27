Gaziantep’te kırmızı ışık ihlali yapan araçlara 2 milyon 145 bin lira ceza Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 990 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 145 bin 330 lira cezai işlem uygulandı.