Gaziantep’te kırmızı ışık ihlali yapan araçlara 2 milyon 145 bin lira ceza

Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 990 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 145 bin 330 lira cezai işlem uygulandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 04:41
  • Gaziantep'te son 10 günde drone destekli trafik uygulamaları yapıldı.
  • Kırmızı ışık ihlali yapan 990 araç sürücüsüne 2 milyon 145 bin 330 lira ceza kesildi.
  • İhlal anları drone kamerası ile kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri son 10 gün içerisinde drone destekli trafik uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulama sonucunda kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 990 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 145 bin 330 lira cezai işlem uygulandı.

İHLAL ANLARI KAMERADA

Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise drone kamerası ile kaydedildi.

