Gaziantep'te kocasının silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti

İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı üzerindeki bir sitede silah sesleri duyulması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu 23 yaşındaki Ruha Dabul'u silahla başından vurulmuş halde buldu.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede müdahale edilen ağır yaralı kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISI SINIRDAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olay sırasında evde bulunan maktulün kocası Muhammed El Hüseyin'in kaçtığı tespit edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısı kocanın izini sürdü. Ekipler, şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptıktan sonra zanlının sınırdan kaçmak üzere olduğunu tespit etti.

Katil zanlısı koca Muhammed El Hüseyin, ekiplerin operasyonu sonucu sınırdan kaçmak üzereyken yakalandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.