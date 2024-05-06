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Gaziantep'te korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Gaziantep'te korkunç kaza: Çok sayıda ölü var Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı kazada ilk belirlemelere gör 8 kişi ölürken, çok sayıda kişi ise yaralandı.