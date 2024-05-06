İHA
Gaziantep’te feci bir kaza meydana geldi.
İslahiye ilçesi çıkışında, yolcu taşıyan minibüs ile beton mikseri çarpıştı.
Beton mikseriyle yolcu minibüsü çarpıştı
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
8 kişi yaşamını yitirdi
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıca 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Vali Çeber son durumu aktardı
Öte yandan Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den kazaya ilişkin bir açıklama geldi.
Vali Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." diye konuştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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