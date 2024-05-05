Gaziantep'te maden sahasında kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti

İHA
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Altunüzüm Mahallesi'ndeki özel bir maden sahasında 54 yaşındaki Halil Yavşalak, kullandığı kamyonu kantara soktuktan sonra makbuzunu alıp tekrar aracının başına dönmek isterken M.E kontrolündeki başka bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.
Olay sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavşalak'ı ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hayatını kaybetti
Yavşalak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden işçinin cenazesi ailesine teslim edildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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