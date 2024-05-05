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Gaziantep'te maden sahasında kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te maden sahasında kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti İslahiye ilçesindeki bir madende kamyon şoförü olarak çalışan işçi, başka bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.