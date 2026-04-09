Aydın'da müşterisinin evinde temizlik yapan kadın 5’inci kattan düştü

Efeler ilçesinde temizliğe gittiği evde cam silerken 5’inci kattan düşen 44 yaşındaki Dilek Turan, ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı.
Feci kaza Aydın'da yaşandı.
Saat 19.00 sıralarında Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Münir Özkul Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki müşterisinin evinde pencereyi temizleyen Dilek Turan, bir anlık dengesini kaybederek boşluğa düştü.
METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Metrelerce yükseklikten düşen kadın hareketsiz şekilde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Turan, ambulansa alınarak Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Durumu ağır bir şekilde hastaneye kaldırılan Dilek Turan, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Turan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)