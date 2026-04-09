Türk Hava Yolları yönetiminde Prof. Dr. Murat Şeker dönemi

Türk Hava Yolları'nda (THY) görev değişimi yaşandı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat görevden ayrıldı.

THY'NİN YENİ PATRONU BELLİ OLDU

Bolat'ın yerine Türk Hava Yolları Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Prof. Dr. Murat Şeker getirildi. Türkiye'nin en önemli global markalarından birindeki bu görev değişiminde tercih tecrübenden yana oldu.

2016 yılından itibaren THY bünyesinde finansman, hazine operasyonları, muhasebe, satın alma ve yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinde görev alan Şeker'in yeni görevinde bu birikimi kullanarak başarılı olması bekleniyor.

MURAT ŞEKER KİMDİR?

Şeker 2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

2002 yılında Sabancı Üniversitesi’nden Ekonomi Master derecesini ve 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Minnesota Üniversitesi’nden Ekonomi alanında Doktora derecesini alan Prof. Dr. Şeker, 2008-2013 yılları arasında ABD’de Dünya Bankası’nın Finansal ve Özel Sektör Gelişimi Başkan Yardımcılığı altında Ekonomist olarak görev aldı.

Dünya Bankası’nda çeşitli gelişmekte olan ülkelerdeki birçok operasyonel projelerde görev alan Şeker, ayrıca bu ülkeler ile ilgili inovasyon, girişimcilik, uluslararası ticaret ve büyüme konularında politika raporları ve araştırma yayınları hazırladı.

2013-2016 yılları arasında Ziraat Bankası’nda Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görev alan Prof. Dr. Şeker, bankanın tüm uluslararası finansman faaliyetleri ile finansal kuruluşlar ve yatırımcılar ile olan ilişkileri yönetti.

Aynı dönemde Ziraat Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik, Ziraat Sigorta şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

Temmuz 2016’da Türk Hava Yolları Genel Müdür (Mali) Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Şeker, burada finansman, hazine operasyonları, muhasebe, satın alma ve yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini yürüttü. Prof. Dr. Şeker, Mart 2021 tarihi itibariyle Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyeliği ile de görevlendirildi.

Şeker aynı zamanda SunExpress’te de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaya devam ediyor. Prof. Dr. Şeker, 2015-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde yarı zamanlı eğitmen olarak çalışmış ve Aralık 2025'te Profesör unvanını aldı.

GENEL MÜDÜRLÜK GÖREVİ İSE AHMET OLMUŞTUR'A GEÇTİ

Öte yandan şirkette ikinci bir görev değişiminin daha yaşandığı açıklandı.

THY Genel Müdürlüğü'ne Bilal Ekşi'nin yerine Ahmet Olmuştur getirildi.

AHMET OLMUŞTUR KİMDİR?

Ahmet Olmuştur, 1980 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, yükseköğrenimine Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde devam etti.

İşletme İdaresi (MBA) yüksek lisansını ise Long Island University (New York), European Business School (Londra) ve Pôle Universitaire Léonard de Vinci’de (Paris) dönüşümlü eğitim alarak tamamladı.

İş hayatına 2000 yılında Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi’nde yarı zamanlı olarak başlamış; lisansüstü eğitiminin ardından yeniden Türk Hava Yolları’nda Gelir Yönetimi Başkanlığı’nda Uçuş Analisti olarak görev aldı.

Sonraki yıllarda aynı Başkanlık bünyesinde; Genel Dağıtım Sistemleri Müdürü, Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Müdürü, Gelir Yönetimi Başkanı gibi çeşitli unvanlarla görev yaptı.

2014 yılından itibaren Türk Hava Yolları’nda aynı iş alanlarından sorumlu fakat farklı ünvanlar altında, 2023 yılına kadar Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı; 2023 yılından bu yana ise Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görevine devam etti.

Eş zamanlı olarak SunExpress Hava Yolları Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyesi, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, IATA Dağıtım Danışma Konseyi üyesidir.

Ahmet Olmuştur, Türk Hava Yolları’nın uçuş ağı planlaması, bilet fiyatlandırma stratejileri, satış ve pazarlama, müşteri deneyimi, Miles&Smiles sadakat programı ve kurumsal iletişim faaliyetlerinden sorumludur.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu ve mütevelli heyeti üyesi, Türkiye Golf Federasyonu yönetim kurulu üyesi, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nda yönetim kurulu üyeliği ve DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi üyeliği görevlerini yürütmektedir.