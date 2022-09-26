Gaziantep’te motosikletli sürücünün katili yakalandı

Motosikletle seyir halindeki 70 yaşındaki adamı silahıyla öldüren şüpheli, 400 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı. Suçunu itiraf eden şüpheli, tutuklandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Güllühüyük Mahallesi'nde 18 Eylül Pazar günü motosikletiyle seyir halinde olan Sadettin Köse (70), silahlı saldırıya uğradı.

Kendisine ait çiftlik evine giderken uğradığı saldırı sonrası ağır yaralanan Köse, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kimliği belirlendi, JASAT aramaya başladı

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) de destek verdiği özel ekip, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ekipler, cinayetin işlendiği bölgeye yakın noktada bulunan 32 iş yerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

400 saatlik kamera kaydı izlendi

Toplanan güvenlik kameralarına ait 400 saatlik kaydın incelenmesinin ardından şüphelinin, Sabahattin Korkmaz (45) olduğu belirlendi.

Harekete geçen ekipler, Korkmaz'ı Dervişpaşa Mahallesi'ndeki evinde suç aleti tabancayla yakaladı.

"Yolda karşılaşınca tartıştık"

Gözaltına alınan Korkmaz, jandarmadaki ifadesinde, yolda karşılaşınca tartıştıkları için Köse'yi vurduğunu söyledi.

DHA’nın haberine göre işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Korkmaz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.