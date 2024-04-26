Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç otomobilde gördüğü annesini vurdu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde cadde üzerinde duran 17 yaşındaki S.D., bir otomobilin yolcu koltuğunda oturan annesi B.D.'yi (35) görüp tabancayla ateş etti.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla kadın ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
B.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken S.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 7 adet boş kovan buldu.
Hayati tehlikesi sürüyor
Gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülürken tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan anne B.D. ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış