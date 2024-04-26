Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç otomobilde gördüğü annesini vurdu Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç, cadde üzerinde bir otomobilin yolcu koltuğunda gördüğü annesini tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde cadde üzerinde duran 17 yaşındaki S.D., bir otomobilin yolcu koltuğunda oturan annesi B.D.'yi (35) görüp tabancayla ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla kadın ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

B.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken S.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 7 adet boş kovan buldu.

Hayati tehlikesi sürüyor

Gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülürken tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan anne B.D. ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)