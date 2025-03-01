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İHA

Bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Şube ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, örgütlü olarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıslar yakalandı.

39 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında yakalanan 39 şüpheli gözaltına alındı.

Arama çalışması yapan ekipler; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

ŞÜPHELİLERDEN 30'U CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İncelemede çok sayıda dijital materyal, 130 bin 700 TL, 290 Euro ve başkalarına ait kimlik kartları da bulundu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi