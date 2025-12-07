Abone ol: Google News

Gaziantep'te park halindeki otomobil alev alev yandı

Şehitkamil ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken, araçta büyük hasar oluştu.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 17:46
  • Gaziantep Şehitkamil'de park halindeki bir otomobil alev aldı.
  • Vatandaşlar yangını söndürse de araçta büyük hasar oluştu.
  • Yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı.

ALEVLER İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak, alevlere müdahale etti.

Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

