Gaziantep'te park halindeki otomobil alev alev yandı

- Gaziantep Şehitkamil'de park halindeki bir otomobil alev aldı.
- Vatandaşlar yangını söndürse de araçta büyük hasar oluştu.
- Yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı.
ALEVLER İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak, alevlere müdahale etti.
Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.