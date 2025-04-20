Gaziantep'te PKK operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Gaziantep’te terör örgütlerine yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Terör örgütleri ve onlarla iş birliği içinde hareket eden yapıların faaliyetlerini açığa çıkarmak ve engellemek amacıyla Şehitkâmil ve Oğuzeli ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen ve 2022 yılında Suriye'nin Rakka kentinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde lojistik destek sağladığı tespit edilen M.N.K. isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Aynı operasyon çerçevesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bir diğer yabancı uyruklu şüpheli M.M. de yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.N.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik birimleri, terör örgütlerinin sınır ötesi bağlantılarını ve yerel iş birlikçilerini deşifre etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor.