Gaziantep'te şoförün kırılan dikiz aynasına çözümü güldürdü

Şoförün kırılan dikiz aynasına çözümü güldürdü.

Şehirler arası sefer yapan bir otobüsün şoförü, kırılan sol aynaya ilginç bir çözüm buldu.

AYNAYI ELİYLE TUTTU

Seyir halindeyken aynası kırılan şoför, yolculuğa aynayı eliyle tutarak devam etti.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

O anlar ise otobüsün yanından geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.