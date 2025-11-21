Abone ol: Google News

Gaziantep'te şoförün kırılan dikiz aynasına çözümü güldürdü

Gaziantep'te şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs şoförü, kırılan aynasını elinde tutarak yolculuğa devam etti.

Yayınlama Tarihi: 21.11.2025 16:32
Şoförün kırılan dikiz aynasına çözümü güldürdü. 

Şehirler arası sefer yapan bir otobüsün şoförü, kırılan sol aynaya ilginç bir çözüm buldu.

AYNAYI ELİYLE TUTTU 

Seyir halindeyken aynası kırılan şoför, yolculuğa aynayı eliyle tutarak devam etti.

O ANLAR KAYDEDİLDİ 

O anlar ise otobüsün yanından geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

