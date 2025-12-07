Abone ol: Google News

Gaziantep'te TAG Otoyolu’ndaki tır yangını sonrası yol trafiğe açıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gaziantep batı gişeleri yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen ve üç tırın çarpışmasıyla başlayan yangın sonrası kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 18:13
  • Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda üç tır çarpışarak yanmaya başladı.
  • Yaklaşık 4 saat süren söndürme ve kaldırma çalışmaları sonrası yol açıldı.
  • Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, soruşturma sürüyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişelerinde feci bir kaza meydana geldi.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen mısır, un ve gübre yüklü 3 tır çarpıştıktan sonra yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan tırlar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

OTOYOL TRAFİĞE AÇILDI

Olay nedeniyle trafiğe kapatılan Gaziantep-Nurdağı istikameti, yanan tırların vinçlerle kaldırılması ve karayolları genel müdürlüğü ekiplerinin yoldaki temizleme çalışmalarının ardından saatler sonra tekrar trafiğe açıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

