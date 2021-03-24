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- Gaziantep'te tilkiyi öldürüp elektrik direğine astılar
Gaziantep'te tilkiyi öldürüp elektrik direğine astılar
Nurdağı ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarından öldürülen tilki, kuyruğu kesildikten sonra asıldığı direkte bulundu.
- DHA
- 24.03.2021 - 14:37
- Güncelleme : 24.03.2021 - 14:40
Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Başpınar Mahallesi girişinde mahalleli, yol kenarında bulunan elektrik direğinin ortasındaki, yerden yaklaşık bir metre yükseklikteki demire başından asılı ölü tilkiyle karşılaştı.
ÖLDÜRÜP KUYRUĞUNU KESTİLER
Başından vurulup kuyruğu kesildikten sonra asılan tilki, mahalleli tarafından indirildi.
Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın sorumlu veya sorumlularının tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.