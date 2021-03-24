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    Gaziantep'te tilkiyi öldürüp elektrik direğine astılar

    Nurdağı ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarından öldürülen tilki, kuyruğu kesildikten sonra asıldığı direkte bulundu.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 14:40
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    Gaziantep'te tilkiyi öldürüp elektrik direğine astılar

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Başpınar Mahallesi girişinde mahalleli, yol kenarında bulunan elektrik direğinin ortasındaki, yerden yaklaşık bir metre yükseklikteki demire başından asılı ölü tilkiyle karşılaştı.

    ÖLDÜRÜP KUYRUĞUNU KESTİLER

    Başından vurulup kuyruğu kesildikten sonra asılan tilki, mahalleli tarafından indirildi.

    Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın sorumlu veya sorumlularının tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

    Gaziantep te tilkiyi öldürüp elektrik direğine astılar #1

    Gaziantep te tilkiyi öldürüp elektrik direğine astılar #2

    Gaziantep te tilkiyi öldürüp elektrik direğine astılar #3

    Gaziantep te tilkiyi öldürüp elektrik direğine astılar #4

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