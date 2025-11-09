Gaziantep'te yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Abdullah Seyar evinde ölü bulundu.
- Sağlık ekibi, Seyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi ve otopsi için morga kaldırdı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Atmalı Mahallesi'nde Yalnız yaşayan Abdullah Seyar’ı hafta sonları kaldığı tek katlı evinde yerde baygın şekilde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine dün akşam saatlerinde adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EVDE ÖLÜ BULUNDU
Eve giren ekipler, Seyar’ı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekiplerin incelemesinin ardından Abdullah Seyar’ın cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.