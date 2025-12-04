Gaziantep'te yardım yapma vaadiyle dolandırıcılık: 2 şüpheli yakalandı

- Gaziantep'te yardıma muhtaç kadınları dolandıran iki şüpheli yakalandı.
- M.K. tutuklanırken, F.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Emniyet, dolandırıcılık operasyonu kapsamında bu kişileri gözaltına aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu...
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
2 KADIN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Çalışmalar neticesinde, kentte farklı tarihlerde yardıma muhtaç, dul veya boşanmış kadınları hedef alarak yardım yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve menfaat sağladığı tespit edilen 54 yaşındaki M.K. ile 39 yaşındaki F.Ş. isimli kadın şüpheli yakalandı.
Şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
1 TUTUKLAMA
Şüpheli şahıslardan F.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.