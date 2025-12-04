Abone ol: Google News

Gaziantep'te yardım yapma vaadiyle dolandırıcılık: 2 şüpheli yakalandı

Yardıma muhtaç, dul veya boşanmış kadınları hedef alarak yardım yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve menfaat sağlayan şahıs tutuklanırken, şüpheli şahıslardan F.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 17:27
Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu...

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. 

2 KADIN ŞÜPHELİ YAKALANDI 

Çalışmalar neticesinde, kentte farklı tarihlerde yardıma muhtaç, dul veya boşanmış kadınları hedef alarak yardım yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve menfaat sağladığı tespit edilen 54 yaşındaki M.K. ile 39 yaşındaki F.Ş. isimli kadın şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

1 TUTUKLAMA

Şüpheli şahıslardan F.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

