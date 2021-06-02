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    Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan genç hayatını kaybetti

    Garip Can Bayındır, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kaldı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 12:54
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    Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan genç hayatını kaybetti

    Gaziantep İpekyolu Başpınar Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Garip Can Bayındır'a kamyon çarptı.

    KAMYONUN ALTINDA KALDI

    Kaza sonrası aracın altında kalarak ağır yaralanan gence, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci ambulans ile Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan genç hayatını kaybetti VİDEO

    Gaziantep te yolun karşısına geçmeye çalışan genç hayatını kaybetti #1

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Hastaneye kaldırılan yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

    OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

    Hemofili hastası olduğu öğrenilen Garip Can Bayındır’ın, trafik kazasında hastalığının etkisiyle, aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Gaziantep te yolun karşısına geçmeye çalışan genç hayatını kaybetti #2

    Gaziantep te yolun karşısına geçmeye çalışan genç hayatını kaybetti #3

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