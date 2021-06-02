Garip Can Bayındır, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kaldı.

Gaziantep İpekyolu Başpınar Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Garip Can Bayındır'a kamyon çarptı.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

Kaza sonrası aracın altında kalarak ağır yaralanan gence, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci ambulans ile Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan genç hayatını kaybetti VİDEO





TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hemofili hastası olduğu öğrenilen Garip Can Bayındır’ın, trafik kazasında hastalığının etkisiyle, aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



